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В Омской области угонщик сжег автомобиль, чтобы его не поймали

Трагично-комичный случай произошел в Большереченском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Большереченском районе Омской области полиция раскрыла необычное преступление: местный житель угнал автомобиль, а затем сжег его, пытаясь замести следы. Владелец угнанного УАЗа обратился в отдел МВД России по району, оценив ущерб в 866 000 рублей.

По словам потерпевшего, он припарковал машину возле дома для срочного выезда на работу, но, утомленный жарой, допустил роковую беспечность — оставил ключи в замке зажигания. Вскоре после обращения в полицию поступило сообщение о возгорании похожего автомобиля вблизи села Шипицыно. Прибывшие на место правоохранители установили, что сгоревший автомобиль — поняли, что это угнанный УАЗ.

Подозреваемым оказался 28-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили его местонахождение и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что накануне мужчина распивал алкоголь с друзьями, где произошла ссора с женой. Отказавшись ехать домой на семейной машине, он угнал припаркованный УАЗ и уехал в противоположном направлении.

Когда топливо в автомобиле закончилось, угонщик попросил друга привезти бензин и продолжил движение, игнорируя уговоры вернуть транспорт на место. Позже, осознав последствия своего поступка, он решил избавиться от улик. Обнаружив березовые дрова в кузове машины, злоумышленник поджег их, полагая, что таким образом скроет следы преступления.

На данный момент возбуждено сразу два уголовных дела: за хищение имущества и за поджог. Отметим, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Ранее мы писали, что рецидивист зарезал знакомого, объяснив, что тот активно махал руками.