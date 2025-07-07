В Омской области угонщик сжег автомобиль, чтобы его не поймали

По словам потерпевшего, он припарковал машину возле дома для срочного выезда на работу, но, утомленный жарой, допустил роковую беспечность — оставил ключи в замке зажигания. Вскоре после обращения в полицию поступило сообщение о возгорании похожего автомобиля вблизи села Шипицыно. Прибывшие на место правоохранители установили, что сгоревший автомобиль — поняли, что это угнанный УАЗ.