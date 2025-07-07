В самарском аэропорту «Курумоч» задержаны и отменены более 10 рейсов 7 июля

7 июля в самарском аэропорту Курумоч снова возникли перебои с рейсами. К 13:00 отменили два рейса «Аэрофлота» из Самары в Москву, а еще четыре рейса этой авиакомпании задержали — среди них рейсы в Москву и Анталью.