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В самарском аэропорту «Курумоч» задержаны и отменены более 10 рейсов 7 июля

7 июля в самарском аэропорту Курумоч снова возникли перебои с рейсами.

7 июля в самарском аэропорту Курумоч снова возникли перебои с рейсами. К 13:00 отменили два рейса «Аэрофлота» из Самары в Москву, а еще четыре рейса этой авиакомпании задержали — среди них рейсы в Москву и Анталью.

Также задерживается вылет самолета «России» в Ереван и рейс Smartavia в Санкт-Петербург — его перенесли на четыре часа. Добавились проблемы с рейсом в Новосибирск.

Похожая ситуация и в других аэропортах страны. Например, в Санкт-Петербурге за последние три дня более 100 рейсов задержали, а 82 самолета пришлось перенаправить на запасные аэродромы. Ожидается, что ситуация нормализуется к концу 8 июля.

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