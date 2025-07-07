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50 человек эвакуировали при пожаре в ночном клубе в Ростове-на-Дону

В Ростове посетителей ночного клуба эвакуировали из-за пожара, выгорело 15 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью в одном из клубов Ростова-на-Дону произошел пожар, спасатели эвакуировали 50 человек. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Вызов на Пушкинскую, 89/57 поступил около 2:35 ночи. Огнем было охвачено 15 кв. метров. Все потушили в 3:48.

— На месте происшествия использовалось девять единиц техники. Пострадавших нет, — прокомментировали в экстренной службе.

Напомним, за сутки 6 июля всего по региону спасатели МЧС потушили восемь техногенных пожаров и четыре возгорания сухой растительности, также ликвидировали последствия девяти ДТП.

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