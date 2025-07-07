Житель Ачинска запустил петарду в шумную компанию соседей

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Мужчина запустил петарду в шумную компанию соседей во дворе дома красноярского города Ачинск, пострадала женщина, сообщили журналистам в понедельник в краевом главке МВД.
«В дежурную часть… обратилась местная жительница 1968 года рождения с сообщением о том, что во дворе жилого многоквартирного дома сосед, проезжая на автомобиле, кинул в нее пиротехническое изделие, после чего произошёл хлопок с языками пламени. Ачинка получила различные травмы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, личность соседа-пиротехника установлена — им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения. Мужчина пояснил правоохранительным органам, что кинул петарду с намерением припугнуть шумную компанию во дворе.
Уточняется, что пострадавшая проходит лечение в медицинском учреждении. После завершения лечения врачи установят тяжесть причиненного вреда здоровью, что позволит правоохранителям квалифицировать действия подозреваемого.