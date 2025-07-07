Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ачинска запустил петарду в шумную компанию соседей

В Красноярском крае мужчина из окна запустил петарду в шумную компанию соседей.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Мужчина запустил петарду в шумную компанию соседей во дворе дома красноярского города Ачинск, пострадала женщина, сообщили журналистам в понедельник в краевом главке МВД.

«В дежурную часть… обратилась местная жительница 1968 года рождения с сообщением о том, что во дворе жилого многоквартирного дома сосед, проезжая на автомобиле, кинул в нее пиротехническое изделие, после чего произошёл хлопок с языками пламени. Ачинка получила различные травмы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, личность соседа-пиротехника установлена — им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения. Мужчина пояснил правоохранительным органам, что кинул петарду с намерением припугнуть шумную компанию во дворе.

Уточняется, что пострадавшая проходит лечение в медицинском учреждении. После завершения лечения врачи установят тяжесть причиненного вреда здоровью, что позволит правоохранителям квалифицировать действия подозреваемого.