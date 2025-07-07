Житель Ачинска запустил петарду в шумную компанию соседей

«В дежурную часть… обратилась местная жительница 1968 года рождения с сообщением о том, что во дворе жилого многоквартирного дома сосед, проезжая на автомобиле, кинул в нее пиротехническое изделие, после чего произошёл хлопок с языками пламени. Ачинка получила различные травмы», — говорится в сообщении.