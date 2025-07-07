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В Омской области электрик погиб от удара током

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник: СУ СК России по Омской области

СУ СК России по Омской области проводит проверку по факту смерти мужчины, который погиб от удара электротоком. Инцидент произошёл 5 июля в селе Новосанжаровка Русско-Полянского района. 45-летний электрик, которого сосед попросил выявить причины отсутствия электричества в доме, получил смертельные травмы во время ремонтных работ.

На данный момент следователями уже проведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ожидаются дополнительные данные о возможных причинах трагедии.

Следственные органы обращаются к гражданам с напоминанием о важности строгого соблюдения правил безопасности при работе с электричеством, а также при ремонте электропроводки и электроприборов, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.