В Омской области электрик погиб от удара током

СУ СК России по Омской области проводит проверку по факту смерти мужчины, который погиб от удара электротоком. Инцидент произошёл 5 июля в селе Новосанжаровка Русско-Полянского района. 45-летний электрик, которого сосед попросил выявить причины отсутствия электричества в доме, получил смертельные травмы во время ремонтных работ.
На данный момент следователями уже проведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ожидаются дополнительные данные о возможных причинах трагедии.
Следственные органы обращаются к гражданам с напоминанием о важности строгого соблюдения правил безопасности при работе с электричеством, а также при ремонте электропроводки и электроприборов, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.