Жительница Воронежа лишилась 1,14 млн рублей из-за «специалиста по домофонам»

Набрав номер, женщина попала на еще двух мошенников, представившихся специалистами некоего Спецроскомнадзора и ФСБ. Они напугали ее якобы оформленными мошенниками на ее имя кредитами. Под предлогом спасения денег женщину заставили перевести 1,14 млн рублей на указанные ей номера телефонов.