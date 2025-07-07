Жительница Воронежа лишилась 1,14 млн рублей из-за «специалиста по домофонам»

В Воронеже жертвой мошенников стала 40-летняя горожанка. Женщине позвонил незнакомец, представившийся установщиком домофонов. Он запросил личные данные. Потому включился включился автоответчик: «Разговор с мошенником! Срочно звоните по номеру такому-то».
Набрав номер, женщина попала на еще двух мошенников, представившихся специалистами некоего Спецроскомнадзора и ФСБ. Они напугали ее якобы оформленными мошенниками на ее имя кредитами. Под предлогом спасения денег женщину заставили перевести 1,14 млн рублей на указанные ей номера телефонов.
— Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников разыскивают. Всего 5 и 6 июля в Воронежской области от действий мошенников пострадали десять человек, еще у четверых сняли деньги с карт. Общий ущерб составил около 3,6 млн рублей, — сообщили в региональном ГУ МВД.