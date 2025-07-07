Трудности перевода: Молдавский врач спас жизнь пассажирке на борту самолета

"Вот такие истории должны нестись изо всех оставшихся ящиков-телевизоров. Врач Александр Марандич спас жизнь пассажиру на борту самолёта авиакомпании HiSky, — пишет в соцсетях журналист Елена Левицкая-Пахомова.
Интересно, как автор указывает на то, что в аптечке были медикаменты, подписанные на немецком, а не на румынском. Мол, в экстренной ситуации всё должно быть на родном. Теперь понятно, почему столько лет шла борьба за инструкции на русском? Выполняется ли решение правительства? Ну так. Только если русскоязычные сами попросят в аптеке распечатать. А просят? Нет. Потому что не знают.
И да, автор права. Не на каждом борту найдется врач, способный разобраться в международных общепринятых названиях медикаментов".
Самолет летел рейсом Кишинёв — Шарм-эш-Шейх.
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