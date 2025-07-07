В Самаре будут судить 33-летнего героинового «закладчика» с криминальным прошлым

Мужчину задержали в апреле нынешнего года в Октябрьском районе города. У него нашли 48 граммов наркотиков, уточнили в областном ГУ МВД.
Полицейские нашли героин и метадон в тайниках. В присутствии понятых осмотрели квартиру 33-летнего злоумышленника. Забрали мотки изоляционной ленты, колбы с магнитами, пластиковые контейнеры, пакеты, металлическую ложку и весы.
Позже узнали: самарца с криминальным прошлым решил подзаработать на распространении наркотиков. Объявление нашел в сети. По заданию незнакомца забирал «запрещенку» с разных точек и распределял на мелкие свертки.
Вечером и ночью делал закладки. Затем фотографировал. Все делал с помощью жены. Ее убедил возить его по городу. После задержания признал вину. Возбуждено уголовное дело. Материалы передали в суд. Пока мужчина под домашним арестом.
Ранее тольяттинца на 4 года отправили за решетку за организацию нарколаборатории.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.