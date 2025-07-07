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В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет неизвестных, которые избили женщину-водителя троллейбуса после ее замечания о неоплате проезда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как отмечается, в воскресенье в полицию Красносельского района поступила телефонограмма из медучреждения, куда обратилась с ушибами 62-летняя женщина, работающая водителем троллейбуса № 1. После оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

«Пострадавшая сообщила, что 4 июля в 00.00 на остановке “улица Летчика Тихомирова” она была избита неизвестными после замечания о неоплате проезда», — говорится в сообщении.

По факту инцидента проводится проверка, полиция ищет участников нападения на водителя.