В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса

Как отмечается, в воскресенье в полицию Красносельского района поступила телефонограмма из медучреждения, куда обратилась с ушибами 62-летняя женщина, работающая водителем троллейбуса № 1. После оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение.
«Пострадавшая сообщила, что 4 июля в 00.00 на остановке “улица Летчика Тихомирова” она была избита неизвестными после замечания о неоплате проезда», — говорится в сообщении.
По факту инцидента проводится проверка, полиция ищет участников нападения на водителя.