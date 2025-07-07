В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса

Как отмечается, в воскресенье в полицию Красносельского района поступила телефонограмма из медучреждения, куда обратилась с ушибами 62-летняя женщина, работающая водителем троллейбуса № 1. После оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение.