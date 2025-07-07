В магазине пьяный минчанин толкнул девушку и ударил ее подругу урной по голове. Подробности раскрыли в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, 8 июня 2025 года 48-летний минчанин, находясь в пьяном состоянии, пришел в один из магазинов. Неподалеку от кассы у него случился конфликт с девушкой: в приступе ярости он толкнул ее — девушка упала, получив телесные повреждения.
В СК сообщили, что на защиту пострадавшей бросилась ее подруга и перегородила выход мужчине. Но фигурант, озлобившись на нее, схватил металлическую урну и ударил подругу по голове. После этого он толкнул девушку рукой в область лица и ушел с места преступления.
На защиту пострадавшей бросилась ее подруга, преградив агрессору выход. Озлобившись еще больше, нападавший схватил металлическую урну и ударил предметом по голове заступницы, а после толкнул рукой в область лица и скрылся с места преступления.
Пьяный житель Минска толкнул минчанку и ее подругу в одном из магазинов. Фото: sk.gov.by.
При допросе фигурант не смог вразумительно пояснить свой поступок. Житель Минска оправдывался только алкогольным состоянием. В отношении фигуранта заведено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство.
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