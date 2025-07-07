В магазине пьяный минчанин толкнул девушку и ударил ее подругу урной по голове

В СК сообщили, что на защиту пострадавшей бросилась ее подруга и перегородила выход мужчине. Но фигурант, озлобившись на нее, схватил металлическую урну и ударил подругу по голове. После этого он толкнул девушку рукой в область лица и ушел с места преступления.