Мужчина из Японии тайно проник в дом коллеги 20 раз

После обращения в полицию она установила скрытую видеозапись. Во время очередного вторжения Мурай был пойман на месте преступления. При последнем визите он похитил шесть предметов, включая одежду, сумки и саму видеокамеру стоимостью около 15 тысяч иен (около семи тысяч рублей).