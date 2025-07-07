Мужчина из Японии тайно проник в дом коллеги 20 раз

В Токио полиция задержала 27-летнего офисного работника Юки Мурая, обвиняемого в 20 случаях незаконного проникновения в квартиру молодой сотрудницы компании. По данным следствия, мужчина изготовил дубликат её ключа, регулярно входил в квартиру, фотографировал интерьер, личные вещи и даже следы воды на зеркале в ванной — всего более 300 снимков. О ситуации написали в SCMP.
Сотрудница, по словам коллег, отличалась застенчивостью и мало общалась на работе. После корпоративного ужина мужчина начал активно писать ей, расспрашивая о повседневных делах и предпочтениях. Однако она отвечала редко и вскоре перестала отвечать вовсе.
«Я чувствовал, что она играет со мной, возможно, нарочно игнорирует», — признался Мурай следователям.
Однажды, когда женщина отлучилась с рабочего места, Мурай взял ее сумку, нашел ключ, сфотографировал его и передал данные онлайн-сервису по производству дубликатов. Компания не задавала вопросов клиентам.
После первого проникновения в выходные вечером, Мурай продолжил регулярно посещать квартиру. Он осматривал комнаты, забирал одежду как «сувениры» и снимал все на телефон. Женщина начала замечать странности: вещи были перемещены, на полу остались чужие следы.
После обращения в полицию она установила скрытую видеозапись. Во время очередного вторжения Мурай был пойман на месте преступления. При последнем визите он похитил шесть предметов, включая одежду, сумки и саму видеокамеру стоимостью около 15 тысяч иен (около семи тысяч рублей).
По данным газеты The Asahi Shimbun, мужчине могут предъявить обвинения в незаконном проникновении и краже.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Японии. Пользователи соцсетей выразили обеспокоенность уровнем безопасности и доступностью услуг по дублированию ключей.
«Это ужасающе. Дьявол может быть рядом. Кажущиеся нормальными люди способны на самые мрачные одержимости», — написал один из пользователей. Другой комментатор призвал ужесточить контроль над сервисами дублирования ключей: «Одно небольшое упущение может создать огромный риск для общества».
На данный момент полиция Токио продолжает расследование, рассматривая возможность возбуждения дополнительных дел.