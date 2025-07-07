В Омской области проводится проверка по факту гибели электрика после удара током

В Омской области мужчина погиб от удара электричества. Трагедия произошла в частном доме 5 июля в селе Новосанжаровка Русско-Полянского района. В СУ СК России по Омской области рассказали о деталях происшествия.
Мужчина выполнял работы по просьбе соседа, который обратился к нему за помощью из-за отсутствия электричества в доме. В ходе ремонтных работ в частном доме 45-летний электрик погиб от удара электротоком.
На данный момент следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства и причины несчастного случая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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