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В Омской области проводится проверка по факту гибели электрика после удара током

Трагедия произошла 5 июля в селе Новосанжаровка Русско-Полянского района.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области мужчина погиб от удара электричества. Трагедия произошла в частном доме 5 июля в селе Новосанжаровка Русско-Полянского района. В СУ СК России по Омской области рассказали о деталях происшествия.

Мужчина выполнял работы по просьбе соседа, который обратился к нему за помощью из-за отсутствия электричества в доме. В ходе ремонтных работ в частном доме 45-летний электрик погиб от удара электротоком.

На данный момент следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства и причины несчастного случая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что в Омской области угонщик сжег автомобиль, чтобы его не поймали.