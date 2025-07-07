В Иркутске блогера арестовали за употребление психотропного вещества

В суде женщина не признала вину, заявив, что принимала только «Корвалол» (который продается без рецепта) из-за проблем со здоровьем. Однако объяснить, откуда в ее организме взялось то вещество, она не смогла. Показания ее матери и бывшего мужа подтвердили, что блогер действительно злоупотребляет «Корвалолом» без медицинских показаний.