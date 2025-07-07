В Иркутске блогера арестовали за употребление психотропного вещества

Мировой судья Ленинского района Иркутска вынес постановление о пятисуточном административном аресте блогеру. Как стало известно КП-Иркутск, 35-летнюю женщину привлекли к ответственности за употребление запрещенных веществ без назначения врача.
— Инцидент произошел 13 июня 2025 года, когда полицейские заметили у блогера признаки опьянения: странное поведение, нарушенную речь и запах алкоголя. После медицинского освидетельствования выяснилось, что в ее организме содержится психотропное вещество, входящее в состав некоторых лекарств, — говорится в сообщении суда.
В суде женщина не признала вину, заявив, что принимала только «Корвалол» (который продается без рецепта) из-за проблем со здоровьем. Однако объяснить, откуда в ее организме взялось то вещество, она не смогла. Показания ее матери и бывшего мужа подтвердили, что блогер действительно злоупотребляет «Корвалолом» без медицинских показаний.
Суд счел доказательства достаточными и назначил ей пять суток ареста. Ранее эта же женщина уже привлекалась к ответственности — за нападение на полицейского. Также видео ее авторства с оскорблением в адрес Вооруженных Сил России возмутило сибиряков — тогда следователи начали проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья отдали мошенникам почти 110 миллионов за месяц.