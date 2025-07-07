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На Анисимовской дороге горела кровля производственного ангара площадью 1200 кв. м

Крупный пожар произошел днем в понедельник, 7 июля, в Красногвардейском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Анисимовская дорога, дом 5 А. поступил на пульт дежурного в 12:48.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в производственном ангаре размером 20×60 метров происходило горение кровли на площади 20 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось 24 человек личного состава и пять единиц техники.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.

UPD: В 13:53 в МЧС отчитались о ликвидации пожара.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в минувшую пятницу на Ленсоветовской дороге в Шушарах тушили пожар на пилораме. Площадь возгорания там составила 350 кв. метров.