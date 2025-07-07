В омском музтеатре тушили электрооборудование на сцене

В Омске прошли масштабные учения по тушению пожара в здании музыкального театра. К учениям были привлечены 13 пожарных расчетов и более 50 человек личного состава.
Согласно легенде, во время театрального представления произошло короткое замыкание электрооборудования на сцене, что привело к возгоранию площадью 150 квадратных метров. Пламя распространилось на соседние помещения, создав угрозу перехода на крышу здания. Система оповещения автоматически сработала, администрация театра оперативно эвакуировала зрителей, однако несколько человек оказались в дымовой ловушке.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Огнеборцы развернули рукавные линии, ликвидировали условный очаг возгорания площадью 1000 квадратных метров и спасли троих «пострадавших». Учения позволили отработать взаимодействие между пожарными подразделениями, персоналом театра и другими службами.
Особое внимание уделялось уникальным системам противопожарной защиты, установленным в театре. Как рассказал начальник службы безопасности учреждения Александр Скуратов, все материалы интерьера — от стульев до коврового покрытия — обработаны специальным огнезащитным составом. При возгорании на сцене автоматически опускается противопожарный занавес весом 12 тонн, который делит помещение на две части, предотвращая распространение огня.
«Приоритет наших действий — поиск и спасение людей. Регулярные учения в местах массового пребывания людей помогают огнеборцам изучить особенности объектов и отработать сценарии реагирования на возможные чрезвычайные ситуации», — отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Сергей Москвин.
По итогам учений был проведен подробный анализ действий всех участников. Подчеркивается, что такие тренировки важны не только для спасателей, но и для персонала учреждений, чтобы обеспечить безопасность посетителей в случае реальной чрезвычайной ситуации.
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