Мошенники напугали гомельчанку, что ее деньги выводятся на территорию Украины

После этого гомельчанке стали поступать телефонные звонки от лжесотрудников Комитета государственной безопасности и Национального банка. Женщину смогли убедить в том, что по ее данным открыт расчетный счет, а также осуществлена попытка перевода денег на территорию Украины. После этого появилась информация якобы про оформленные на нее кредиты.