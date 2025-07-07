Мошенники напугали гомельчанку, что ее деньги выводятся на территорию Украины. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что 1 июля от действий мошенников чуть было не пострадала 33-летняя жительница Гомеля. Так, женщина получила необычное сообщение якобы от заместителя генерального директора по идеологии.
«Пользователь с аватаркой идеолога уведомила о бухгалтере, который продал персональные данные сотрудников», — отметили в ведомстве.
После этого гомельчанке стали поступать телефонные звонки от лжесотрудников Комитета государственной безопасности и Национального банка. Женщину смогли убедить в том, что по ее данным открыт расчетный счет, а также осуществлена попытка перевода денег на территорию Украины. После этого появилась информация якобы про оформленные на нее кредиты.
В СК добавили: чтобы аннулировать несуществующий займ в 10 000 рублей, жительница Гомеля подала в банк заявку на «встречный» кредит. Во время ожидания одобрения заявки она засомневалась в правдивости истории.
«Несмотря на запрет куратора, она позвонила идеологу предприятия и спросила про полученные сообщения. Работница узнала об обмане и избежала финансовых потерь», — уточнили в Следственном комитете.
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