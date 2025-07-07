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Мошенники напугали гомельчанку, что ее деньги выводятся на территорию Украины

Мошенники запугали гомельчанку выводом денег на территорию Украины, но она вовремя спохватилась.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники напугали гомельчанку, что ее деньги выводятся на территорию Украины. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.

Сообщается, что 1 июля от действий мошенников чуть было не пострадала 33-летняя жительница Гомеля. Так, женщина получила необычное сообщение якобы от заместителя генерального директора по идеологии.

«Пользователь с аватаркой идеолога уведомила о бухгалтере, который продал персональные данные сотрудников», — отметили в ведомстве.

После этого гомельчанке стали поступать телефонные звонки от лжесотрудников Комитета государственной безопасности и Национального банка. Женщину смогли убедить в том, что по ее данным открыт расчетный счет, а также осуществлена попытка перевода денег на территорию Украины. После этого появилась информация якобы про оформленные на нее кредиты.

В СК добавили: чтобы аннулировать несуществующий займ в 10 000 рублей, жительница Гомеля подала в банк заявку на «встречный» кредит. Во время ожидания одобрения заявки она засомневалась в правдивости истории.

«Несмотря на запрет куратора, она позвонила идеологу предприятия и спросила про полученные сообщения. Работница узнала об обмане и избежала финансовых потерь», — уточнили в Следственном комитете.

Ранее минская пенсионерка из-за плохого зрения перепутала внука с мошенником и отдала ему пять тысяч рублей.

Кстати, МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Рождество Иоанна Крестителя 7 июля.