В Пермском крае похоронили семью, погибшую в ДТП в Белоруссии

Четыре жительницы Березников — мама, две дочки и их бабушка — попали в смертельное ДТП по дороге в Минский аэропорт в Республике Беларусь утром, 28 июня. Такси, в котором ехала семья, получило удар сзади и вылетело на дорожное ограждение. В результате ДТП все пассажирки автомобиля погибли на месте.