В Пермском крае похоронили семью, погибшую в ДТП в Белоруссии

Семью, попавшую в смертельное ДТП в Белоруссии, похоронили в Пермском крае, рассказал сайту perm.aif.ru источник, знакомый с ситуацией.
Четыре жительницы Березников — мама, две дочки и их бабушка — попали в смертельное ДТП по дороге в Минский аэропорт в Республике Беларусь утром, 28 июня. Такси, в котором ехала семья, получило удар сзади и вылетело на дорожное ограждение. В результате ДТП все пассажирки автомобиля погибли на месте.
Вечером, 4 июля, тела погибших привезли в родной город. А 7 июля прошла церемония прощания, которую посетили около 500 близких, знакомых и неравнодушных жителей Березников.
«Было очень много людей, они всё шли и шли. Родным, конечно, очень тяжело, даже мужчины не могли сдержать слёз», — сообщил источник сайта perm.aif.ru.
Семью похоронили рядом друг с другом на Березниковском кладбище.
Напомним, предполагаемый виновник аварии был пьян, но он сам и его пассажир не пострадали в ДТП. Против мужчины в Белоруссии возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.