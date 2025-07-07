Renault Sandero и квадроцикл Yamaha столкнулись в Самарской области 6 июля

В аварии с двумя машинами в Красноярском районе губернии пострадал один человек, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация о происшествии поступила в ведомство в воскресенье в 16:29. В селе Светлое Поле столкнулись легковушка Renault Sandero и квадроцикл Yamaha.
Медпомощь потребовалась одному человеку. Его отвезли в больницу. Также на месте аварии работали полицейские и сотрудники 151-й пожарно-спасательной части. Последние стабилизировали машины и отключили системы электропитания.
В тот же день в Красноглинском районе Самары женщина на «Гранте» врезалась в мужчину на мотоцикле Honda.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.