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Renault Sandero и квадроцикл Yamaha столкнулись в Самарской области 6 июля

В аварии с двумя машинами в Красноярском районе губернии пострадал один человек.

В аварии с двумя машинами в Красноярском районе губернии пострадал один человек, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация о происшествии поступила в ведомство в воскресенье в 16:29. В селе Светлое Поле столкнулись легковушка Renault Sandero и квадроцикл Yamaha.

Медпомощь потребовалась одному человеку. Его отвезли в больницу. Также на месте аварии работали полицейские и сотрудники 151-й пожарно-спасательной части. Последние стабилизировали машины и отключили системы электропитания.

В тот же день в Красноглинском районе Самары женщина на «Гранте» врезалась в мужчину на мотоцикле Honda.

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