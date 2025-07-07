Главу Нижнеудинска обвиняют в халатности при расселении из аварийного жилья

— По данным следствия, он знал о проблеме: в городе много ветхих домов, подлежащих сносу, а люди годами ждут переселения. К нему не раз обращались жильцы, но он не предпринял никаких мер. Например, не вернул более 30 муниципальных квартир, которые в 2020—2021 годах были переданы в безвозмездное пользование, — сообщают в пресс-службе ведомства.