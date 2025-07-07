Главу Нижнеудинска обвиняют в халатности при расселении из аварийного жилья

В Нижнеудинске передали в суд уголовное дело против 60-летнего главы муниципального образования. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, он обвиняется в том, что бездействовал, когда нужно было расселять людей из аварийных домов.
— По данным следствия, он знал о проблеме: в городе много ветхих домов, подлежащих сносу, а люди годами ждут переселения. К нему не раз обращались жильцы, но он не предпринял никаких мер. Например, не вернул более 30 муниципальных квартир, которые в 2020—2021 годах были переданы в безвозмездное пользование, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Также он продал три муниципальные квартиры через электронный аукцион, хотя деньги от продажи не пошли на помощь пострадавшим. Из-за его действий пострадали более 100 человек — собственники и наниматели жилья в аварийных домах. Теперь уголовное дело направлено в Нижнеудинский городской суд.
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