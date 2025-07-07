В Казани жильцов многоэтажки эвакуировали из-за сообщения о гранате

Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации жильцов многоэтажки из-за гранаты в одной из квартир на проспекте Победы. На место съехались спецслужбы. Как выяснилось, это был ложный вызов, гранаты не оказалось. Спецслужбам дали отбой.