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В Казани жильцов многоэтажки эвакуировали из-за сообщения о гранате

Инцидент произошел на проспекте Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Казани информация о гранате в одной из квартир многоэтажки оказалась ложной. Об этом «КП-Казань» сообщили собственные источники.

Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации жильцов многоэтажки из-за гранаты в одной из квартир на проспекте Победы. На место съехались спецслужбы. Как выяснилось, это был ложный вызов, гранаты не оказалось. Спецслужбам дали отбой.

Напомним, на прошлой неделе под Казанью более 250 домов остались без газа из-за повреждения газопровода. Дорожная организация во время земляных работ задела газопровод.