35-летний самарец нанес собутыльнику порядка 17 смертельных ударов ножом

Это случилось в январе нынешнего года. Злоумышленника отправили в исправительную колонию особого режима, объяснили в региональной прокуратуре.
35-летний мужчина выпивал с товарищем в квартире на улице Черемшанской. В какой-то момент поругались. Горожанин нанес оппоненту почти 17 ударов ножом, которые оказались смертельными.
При этом самарца был в тот момент под административным надзором из-за непогашенной судимости. На него завели дело по факту убийства. В итоге суд лишил его свободы на 9 лет и 6 месяцев.
«По инициативе прокурора вынесено частное постановление в адрес правоохранителей в связи с просчетами в организации профилактической работы с подсудимым, которые привели к совершению повторного преступления», — добавили в надзорном ведомстве.
Ранее жительница Тольятти по пьяни порезала кухонным ножом сожителя.
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