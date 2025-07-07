Рейсы из Санкт-Петербурга в Екатеринбург задерживаются второй день

Пассажиры авиарейсов Санкт-Петербург — Екатеринбург 6 июля не смогли улететь по данному направлению. Они столкнулись с массовыми задержками в аэропорту Пулково. Данная информация размещена на онлайн-табло.
Вылеты переносились несколько раз, некоторым пассажирам пришлось спать на полу из-за нехватки мест. Людям предоставляли еду и напитки.
— Мы 7 июля в Екб должны были улететь. А едем в другой отель, — жалуются пассажиры в чате для обсуждения авианаправлений.
Один из рейсов в Екатеринбург, запланированный на 18:05, был отменен. В аэропорту Кольцово также задерживаются и отменяются рейсы в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия».