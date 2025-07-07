В мэрии рассказали, какие районы города ещё не оправились от урагана

Большинство обрывов линий электропередачи, случившихся из-за пятничного урагана, энергетики устранили ещё за выходные: отработано около 350 адресных заявок, на выезде трудились 26 аварийных бригад «Омскэлектро» и городского РЭС.
«На текущий момент множество объектов, пострадавших от урагана, подключены. Продолжается работа на таких улицах, как 5-я Кордная, Арсеньева, большой фронт работы проведён в Кировском округе, посёлке Армейский. По информации электроснабжающих организаций, все работы планируется завершить в ближайшее время», — сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Артём Калашников.
Энергетики завершают аварийно-восстановительный ремонт кабельных линий 10 кВ на нескольких бесхозных участках. Чтобы ускорить процесс, мэр Сергей Шелест сегодня собрал оперативное совещание с руководителями сетевых компаний. По итогам встречи на места направили дополнительные бригады, работу диспетчерских и аварийных служб взяли на особый контроль.