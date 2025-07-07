В мэрии рассказали, какие районы города ещё не оправились от урагана

Энергетики завершают аварийно-восстановительный ремонт кабельных линий 10 кВ на нескольких бесхозных участках. Чтобы ускорить процесс, мэр Сергей Шелест сегодня собрал оперативное совещание с руководителями сетевых компаний. По итогам встречи на места направили дополнительные бригады, работу диспетчерских и аварийных служб взяли на особый контроль.