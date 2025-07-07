В Уфе двое мужчин похитили и истязали 16 детей: их ждет суд

Двое иностранцев предстанут перед судом по делу о похищении и истязании детей. Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, по версии следствия, в феврале 2023 года мужчина, не имея источников дохода, решил обучать чужих детей за ежемесячное денежное вознаграждение от их родителей в размере от 10 до 20 тысяч рублей с постоянным проживанием несовершеннолетних у него дома на территории Уфы. При этом он намеренно утаил от законных представителей несовершеннолетних используемые им методы обучения и похитил детей у находящихся под воздействием обмана родителей. Незаконно удерживая их в квартире с февраля 2023 года по июнь 2024 года, обвиняемый систематически наносил 16 детям в возрасте от 5 до 15 лет побои, кидался в них подручными предметами.