В Уфе двое мужчин похитили и истязали 16 детей: их ждет суд

Двое иностранцев предстанут перед судом по делу о похищении и истязании детей. Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, по версии следствия, в феврале 2023 года мужчина, не имея источников дохода, решил обучать чужих детей за ежемесячное денежное вознаграждение от их родителей в размере от 10 до 20 тысяч рублей с постоянным проживанием несовершеннолетних у него дома на территории Уфы. При этом он намеренно утаил от законных представителей несовершеннолетних используемые им методы обучения и похитил детей у находящихся под воздействием обмана родителей. Незаконно удерживая их в квартире с февраля 2023 года по июнь 2024 года, обвиняемый систематически наносил 16 детям в возрасте от 5 до 15 лет побои, кидался в них подручными предметами.
В отношении них применяли психологическое насилие за нарушение дисциплины и плохую успеваемость, незаконно удерживая и перемещая их по различным арендованным квартирам, не давая возможности выйти на улицу.
Не выдержав страданий, один из 14-летних подростков в июле 2024 года сбежал из квартиры и рассказал о противоправных действиях мужчины продавцам близлежащего магазина, которые сообщили о случившемся в полицию и больницу. Опасаясь разоблачения, обвиняемый переместил детей в квартиру своего соучастника. Далее злоумышленники решили на такси перевезти четверых детей на другой адрес, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в подъезде многоквартирного дома.
Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.