В Омской области родители отсудили моральную компенсацию за нападение собаки

В Омской области родители 14-летней школьницы из Большереченского района получили по суду моральную компенсацию за укус собаки. ЧП произошло 22 декабря 2024 года. Девочка находилась возле своего дома, когда на нее напала бродячая собака, укусив за обе ноги. После нападения подросток обратилась в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Однако помимо физической боли ребенок перенес сильный стресс и испуг.