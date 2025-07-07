СК проводит проверку по факту гибели экс-директора парка «Роев ручей»

«Больше 10 лет своей жизни Андрей Вениаминович посвятил парку “Роев ручей”. Придя в зоопарк в феврале 2013 года, он поставил задачу улучшить условия содержания животных. При его участии состоялось открытие вольерного комплекса для куньих, завершили работы по декорированию и улучшению вольера для белых медведей, на территории парка открылась новая тематическая территория, появился отдел контактных животных, началось строительство нового вольерного комплекса для белых медведей. Во многом благодаря Андрею Вениаминовичу парк стремительно рос и развивался», — говорится в сообщении.