МВД ликвидировало наркомаркет в Минске, созданный владельцем банного комплекса. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что минскими сотрудниками милиции были задержаны двое жителей Витебской области. Удалось установить, что владелец банного комплекса, а также его подсобный рабочий в даркнете организовали магазин, связанный с продажей наркотиков.
В МВД заявили: один из фигурантов на автомобиле своей жены привозил из соседней страны крупные партии «товара» различных видов.
«Фигуранты его фасовали и оставляли в тайниках по всей Беларуси», — сказано в сообщении.
Говорится, что в арендованной квартире, а также в закладках милиция обнаружила и изъяла более восьми килограммов запрещенных веществ. При дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях было задержано еще 16 человек, которые причастны к сбыту наркотиков. Следователи завели уголовные дела. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.
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