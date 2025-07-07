МВД ликвидировало наркомаркет в Минске, созданный владельцем банного комплекса

Говорится, что в арендованной квартире, а также в закладках милиция обнаружила и изъяла более восьми килограммов запрещенных веществ. При дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях было задержано еще 16 человек, которые причастны к сбыту наркотиков. Следователи завели уголовные дела. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.