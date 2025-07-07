Бывший прокурор-взяточник из НСО подал прошение об УДО

Бывший заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. 1 июля материалы поступили в суд Куйбышевского района Иркутска. Именно там находится колония строгого режима, где отбывает наказание бывший прокурор. Дата слушаний пока не назначена.
Приговор Андрею Турбину Центральный райсуд Новосибирска вынес весной прошлого года. По данным следствия, за взятку 3 миллиона рублей и тысячу долларов высокопоставленный прокурор должен был помочь с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью УК РФ, а также информировать о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Во время следствия и на суде экс-прокурор признал вину. Его отправили в колонию строгого режима на 4 года, оштрафовали на 15,2 миллиона рублей и лишили классного чина, соответствующего воинскому званию полковника, а также запретили пять лет после освобождения занимать должности на госслужбе. При этом в срок наказания ему зачли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом.
После вступления приговора в законную силу разжалованного прокурора этапировали в Иркутск, где отбывают сроки бывшие правоохранители и госслужащие.