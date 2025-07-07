Бывший прокурор-взяточник из НСО подал прошение об УДО

Во время следствия и на суде экс-прокурор признал вину. Его отправили в колонию строгого режима на 4 года, оштрафовали на 15,2 миллиона рублей и лишили классного чина, соответствующего воинскому званию полковника, а также запретили пять лет после освобождения занимать должности на госслужбе. При этом в срок наказания ему зачли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом.