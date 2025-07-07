Задержан организатор забега в Хибинах, где от переохлаждения погибли двое участников

В Мурманской области задержан организатор трейл-забега «Хибины», который обернулся трагедией: двое спортсменов погибли от переохлаждения из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В настоящее время с задержанным работают следователи. В ближайшее время ему определят процессуальный статус и изберут меру пресечения.
Трейловый забег «Спортфест Хибины-2025» стартовал 5 июля, несмотря на предупреждения МЧС об ухудшении погоды. Помимо двух погибших, как минимум два участника получили травмы.
Ранее мы сообщали о деталях произошедшего на забеге.