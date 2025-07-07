Энергетики назвали обесточенные улицы в городе Омске

В Омске продолжаются работы по ликвидации последствий мощного урагана, обрушившегося на город в пятницу. За минувшие выходные энергетики АО «Омскэлектро» и городского РЭС устранили большинство порывов линий электропередач. Всего было отработано 350 адресных заявок. Восстановительные работы вели 26 аварийных бригад.
На данный момент специалисты завершают ремонт кабельных линий 10 кВ на нескольких участках. Основные проблемы наблюдаются в местах с бесхозными сетями. Наиболее сложная ситуация сохраняется на таких улицах, как 5-я Кордная и Арсеньева, а также в Кировском округе и поселке Армейский.
«Большинство объектов, пострадавших от урагана, уже подключены. Электроснабжающие организации уверяют, что все работы будут завершены в ближайшее время», — сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Артем Калашников.
Сегодня под председательством мэра Омска Сергея Шелеста состоялось оперативное совещание с руководителями электросетевых организаций. Главной темой обсуждения стало восстановление электроснабжения в полном объеме. По итогам встречи были направлены дополнительные аварийные бригады для ускорения выполнения оставшихся заявок. Особое внимание уделяется работе диспетчерских и аварийных служб, которые переведены на усиленный режим контроля.