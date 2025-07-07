Энергетики назвали обесточенные улицы в городе Омске

На данный момент специалисты завершают ремонт кабельных линий 10 кВ на нескольких участках. Основные проблемы наблюдаются в местах с бесхозными сетями. Наиболее сложная ситуация сохраняется на таких улицах, как 5-я Кордная и Арсеньева, а также в Кировском округе и поселке Армейский.