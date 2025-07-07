14 июля состоится первое слушание по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова

В Ростове-на-Дону назначили дату первого заседания по делу, связанному с захватом заложников в ростовском СИЗО-1 в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— 14 июля подсудимых должны этапировать, процесс состоится, — прокомментировали в инстанции.
Суд рассмотрит дела пяти человек, им предъявили ряд обвинений. В частности, в подготовке побега из места лишения свободы (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 313 УК РФ), захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК РФ), дезорганизации работы режимного учреждения (ч. 3 ст. 321 УК РФ). Еще одна статья касается участия в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
Напомним, 16 июня 2024 года несколько осужденных в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников СИЗО, а потом потребовали предоставить им оружие и транспорт. С арестантами сначала велись переговоры, но в итоге все завершилось штурмом и ликвидацией нескольких преступников.
Добавим, по информации УФСБ, получив «зеленый коридор» после захвата заложников, подозреваемые планировали выехать в Республику Ингушетия и примкнуть там к незаконным вооруженным формированиям.
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