В Самарской области ищут пропавшую 13-летнюю девочку с карими глазами

В Тольятти разыскивают 13-летнюю Софью Мирзомуродову. Подросток пропал 7 июля 2025 года, с тех пор о её местонахождении ничего не известно.
Приметы — рост 165 сантиметров, обычное телосложение, каштановые волосы, карие глаза.
Была одета — цветная футболка, голубые штаны.
Контакт для информации:
Корта (Татьяна), телефон: +7 (937) 796−88−73.
Подробности на форуме: clck.ru/3MybDe.
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