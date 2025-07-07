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В Самарской области ищут пропавшую 13-летнюю девочку с карими глазами

В Тольятти разыскивают 13-летнюю Софью Мирзомуродову.

В Тольятти разыскивают 13-летнюю Софью Мирзомуродову. Подросток пропал 7 июля 2025 года, с тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы — рост 165 сантиметров, обычное телосложение, каштановые волосы, карие глаза.

Была одета — цветная футболка, голубые штаны.

Контакт для информации:

Корта (Татьяна), телефон: +7 (937) 796−88−73.

Подробности на форуме: clck.ru/3MybDe.

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