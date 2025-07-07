В пятиэтажке под Саратовом произошел взрыв газа. Разрушено несколько квартир

В городе Ершове Саратовской области в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме начался пожар и были разрушены три квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По словам губернатора Романа Бусаргина, жертв нет, проводится эвакуация жильцов. На месте работают все оперативные службы, идет тушение огня.