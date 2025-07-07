В пятиэтажке под Саратовом произошел взрыв газа. Разрушено несколько квартир

В городе Ершове Саратовской области в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме начался пожар и были разрушены три квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По словам губернатора Романа Бусаргина, жертв нет, проводится эвакуация жильцов. На месте работают все оперативные службы, идет тушение огня.
По данным канала «112», эпицентр взрыва находился в квартире, где проживает одинокая пожилая женщина. На данный момент она является единственной обратившейся за медицинской помощью: от испуга у нее резко подскочило давление. Судя по кадрам с места событий, ее квартира разрушена почти полностью.