Двое мигрантов, организовавшие под видом медресе тюрьму для детей, предстанут перед судом

В июле 2024 года 14-летний подросток смог сбежать из квартиры и обратился за помощью к продавцам близлежащего магазина, спустя время правоохранительные органы освободили всех детей в возрасте от пяти до 15 лет. На момент задержания обвиняемые пытались перевезти четверых детей в другое место.