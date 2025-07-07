Двое мигрантов, организовавшие под видом медресе тюрьму для детей, предстанут перед судом

В Уфе завершилось расследование дела против двух иностранцев, обвиняемых в похищении и систематическом истязании 16 несовершеннолетних. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
Согласно версии следствия, все происходило в период с февраля 2023 по июль 2024 года. Основной обвиняемый, не имея законных источников дохода, организовал «обучение» детей иностранных граждан за плату от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Родителям он скрывал применяемые методы воспитания, которые включали регулярные избиения, психологическое насилие и ограничение свободы.
В июле 2024 года 14-летний подросток смог сбежать из квартиры и обратился за помощью к продавцам близлежащего магазина, спустя время правоохранительные органы освободили всех детей в возрасте от пяти до 15 лет. На момент задержания обвиняемые пытались перевезти четверых детей в другое место.
— Кроме того установлено, что один из фигурантов организовал незаконное пребывание четверых иностранных граждан на территории Российской Федерации без необходимых документов, — сообщает СК.
Злоумышленникам предъявлены обвинения по целому ряду статей, включая похищение людей, их истязание и организацию незаконной миграции. Они не признали вину Возбужденное против них уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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