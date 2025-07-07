В Перми на пожаре из горящего дома достали женщину с ожогами

Сегодня, 7 июля, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на 2-м Дубровском переулке в Перми. На место происшествия оперативно прибыли 18 сотрудников МЧС и 4 пожарные машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.