В Перми на пожаре из горящего дома достали женщину с ожогами

Сегодня, 7 июля, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на 2-м Дубровском переулке в Перми. На место происшествия оперативно прибыли 18 сотрудников МЧС и 4 пожарные машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
К моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью охвачено огнем. Пламя быстро распространилось на соседнюю постройку.
Как рассказал начальник караула 7-й пожарно-спасательной части Андрей Валеев, возгоранию способствовала разгерметизация газового баллона объемом 50 литров, что значительно ускорило распространение пламени.
В результате происшествия хозяйка дома получила ожоги и была доставлена в больницу. Пожар был локализован в 14.03, а полностью потушен — в 14.10.
Сейчас на месте работают специалисты, проводится проверка. Устанавливаются точные причины возгорания и площадь ущерба. Известно, что огонь уничтожил жилой дом, баню и пристройку.