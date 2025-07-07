«Использовал схемы обновления мобильных приложений и раздачи бонусов». МВД раскрыло детали кражи денег 17-летним хакером из Пинска, жертвами которого стали 50 человек

В сообщении сказано, что от незаконных действий фигуранта пострадали более 50 граждан СНГ, в числе которых и белорусы. Следователи завели уголовное дело за разработку, использование, распространение либо сбыт вредоносных компьютерных программ. В ведомстве сообщили, что продолжается работа по установлению иных жертв.