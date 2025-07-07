«Использовал схемы обновления мобильных приложений и раздачи бонусов». МВД раскрыло детали кражи денег 17-летним хакером из Пинска, жертвами которого стали 50 человек

В Министерстве внутренних дел сообщили, что 17-летний белорусский хакер из Пинска похитил деньги 50 жителей стран СНГ. Подробности раскрыли в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что сотрудниками по противодействию киберпреступности был установлен 17-летний житель Пинска, который через Telegram распространял вредоносные программы типа «мобильный банковский троян».
Отмечается, что для рассылки файлов с вирусами несовершеннолетний использовал схемы обновления мобильных приложений, раздачи бонусов от установки игр.
«Получая доступ к сохраненным паролям банковских программ, он воровал деньги потерпевших», — заявили в МВД.
В сообщении сказано, что от незаконных действий фигуранта пострадали более 50 граждан СНГ, в числе которых и белорусы. Следователи завели уголовное дело за разработку, использование, распространение либо сбыт вредоносных компьютерных программ. В ведомстве сообщили, что продолжается работа по установлению иных жертв.
Тем временем МВД ликвидировало наркомаркет в Минске, созданный владельцем банного комплекса.
Ранее МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением.
Кстати, Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 12 июля.