Электросамокат загорелся во время зарядки в нижегородской квартире

Электросамокат, который находился в эксплуатации всего месяц, внезапно загорелся во время ночной зарядки в квартире Сормовского района. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Около четырех часов утра раздался сильный хлопок — аккумулятор устройства внезапно воспламенился. К счастью, владелец быстро среагировал и успел потушить огонь до приезда пожарных. Площадь пожара составила около одного квадратного метра, пострадавших нет.
Причиной возгорания стал аварийный режим работы аккумулятора. Этот случай стал очередным напоминанием об опасности, которую представляют современные гаджеты при неправильной эксплуатации.
Ранее сообщалось, что более 50 пожаров было зарегистрировано на территории Нижегородской области за неделю.