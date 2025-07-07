Блогерше из Иркутска, оскорбившей участников СВО, продлили арест

Ранее правоохранители в ходе мониторинга соцсетей выявили видеозапись с женщиной, которая оскорбляет российских военных, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети «будут мучиться». День России она назвала праздником, «которым не нужно гордиться». Автор видео, 35-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции на съемной квартире в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел вела себя неадекватно и вызывающе, пыталась убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она находилась несколько дней, а затем отправили домой.
Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Материалы направили в Кировский районный суд Иркутска. По данным суда, 19 июня задержанная покусала и нанесла удар ногой сотруднику правоохранительных органов. За это судья выписал ей 13 суток административного ареста.
Во время отбывания наказания ее вновь привлекли к административной ответственности — по статье об употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Медосвидетельствование выявило, что она приняла фенобарбитал.
«Мировой судья постановил признать Махмутову М. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного ареста сроком 5 суток», — говорится в сообщении.
В суде Махмутова вину не признала, указав, что употребляет корвалол. Вместе с тем, потребление фенобарбитала подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.
По административной статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача ей грозило до 15 суток ареста.