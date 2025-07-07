Блогерше из Иркутска, оскорбившей участников СВО, продлили арест

Ранее правоохранители в ходе мониторинга соцсетей выявили видеозапись с женщиной, которая оскорбляет российских военных, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети «будут мучиться». День России она назвала праздником, «которым не нужно гордиться». Автор видео, 35-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции на съемной квартире в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел вела себя неадекватно и вызывающе, пыталась убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она находилась несколько дней, а затем отправили домой.