Погибла петербурженка. Что известно о трагедии во время горного забега в Хибинах

Известно, что петербурженка Ирина была хоть и любителем, но довольно опытной спортсменкой. В базе данных probeg.org зафиксированы многочисленные случаи её участия в соревнованиях по всей России. Только в 2024 году она стала победительницей в своей возрастной категории на «Охтинском полумарафоне», пробежала марафон «Межсезонье» и финишировала в нескольких забегах по пересечённой местности. Также она числится в трейловом зачёте на платформе rresults.ru как участник команды «НикПартс».