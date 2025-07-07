Погибла петербурженка. Что известно о трагедии во время горного забега в Хибинах

Причиной смерти стало переохлаждение — в горах резко ухудшилась погода: начался мокрый снег, ветер усилился до 20 метров в секунду, температура опустилась до нуля.
Известно, что петербурженка Ирина была хоть и любителем, но довольно опытной спортсменкой. В базе данных probeg.org зафиксированы многочисленные случаи её участия в соревнованиях по всей России. Только в 2024 году она стала победительницей в своей возрастной категории на «Охтинском полумарафоне», пробежала марафон «Межсезонье» и финишировала в нескольких забегах по пересечённой местности. Также она числится в трейловом зачёте на платформе rresults.ru как участник команды «НикПартс».
Второй погибший — Евгений Махов, преподаватель духовых инструментов в московской музыкальной школе. В этом году он участвовал в десяти соревнованиях и выбрал на «Хибинах» дистанцию в 68 километров. Его тело было найдено на отметке 19-го километра маршрута. У мужчины осталась только мать, пишет MSK1.RU.
Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух человек. Расследование находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.
Как сообщает 51.ru, организатором забега выступила компания ООО «РРАНЗ», зарегистрированная в Москве. Её директор Артём Долгополов задержан. По данным МЧС, организаторы были предупреждены о неблагоприятной погоде, однако не отменили мероприятие, а лишь сократили дистанцию. На самой сложной части маршрута — в районе перевала Географов — и произошла трагедия. Участники оказались в условиях метели и ледяного ветра, следы на снегу исчезали буквально за час.
Все оставшиеся мероприятия фестиваля были отменены, спортсменов эвакуировали. Один человек с переохлаждением доставлен в больницу.
Следствие продолжает работу. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются степень вины организаторов и обстоятельства трагедии.
Спортсмены собрались на трйловый забег. Трейлраннинг — это бег по пересеченной местности, по лесу, лесным тропам, горам.
Условия в таких испытаниях всегда суровые, однако в этот раз всё закончилось гибелью людей. Погодные условия оказались чересчур тяжелыми для такого соревнования: мокрый снег, ветер больше 20 м/с и температура воздуха около нуля градусов.