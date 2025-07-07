Пьяный минчанин напал на двух девушек в магазине. Возбуждено уголовное дело

По данным следствия, 8 июня пьяный 48-летний житель Минска пришел в один из магазинов города. Возле касс у него произошел конфликт с девушкой. В приступе ярости мужчина толкнул незнакомку. Она упала и получила телесные повреждения.
На защиту пострадавшей бросилась ее подруга, преградив агрессору выход. Озлобившись еще больше, нападавший схватил металлическую урну и ударил ей заступницу по голове, а после толкнул рукой в область лица и скрылся с места преступления.
На допросе минчанин не смог дать вразумительного объяснения своему поступку, оправдываясь лишь алкогольным опьянением.
Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК.