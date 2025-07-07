В Лидском районе 11-летний мальчик сжигал мусор в печи, на нем загорелась одежда

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 4 июля. Вечером дежурный врач Лидской районной больницы сообщил спасателям, что в учреждение здравоохранения с термическими ожогами госпитализирован 11-летний ребенок.
Как рассказали родители пострадавшего мальчика, ребенок решил самостоятельно сжечь мусор в отопительной печи в бане. В мусорном ведре находилась пустая пластиковая бутылка из-под легковоспламеняющейся жидкости. Школьник бросил ее в печь, произошла вспышка паров ЛВЖ и на школьнике загорелась одежда. В этот момент родители находились на улице, услышали крики сына, прибежали в баню и при помощи подручных средств потушили горящую одежду. После чего доставили мальчика в больницу.
В состоянии средней степени тяжести ребенок госпитализирован.