В Лидском районе 11-летний мальчик сжигал мусор в печи, на нем загорелась одежда

Как рассказали родители пострадавшего мальчика, ребенок решил самостоятельно сжечь мусор в отопительной печи в бане. В мусорном ведре находилась пустая пластиковая бутылка из-под легковоспламеняющейся жидкости. Школьник бросил ее в печь, произошла вспышка паров ЛВЖ и на школьнике загорелась одежда. В этот момент родители находились на улице, услышали крики сына, прибежали в баню и при помощи подручных средств потушили горящую одежду. После чего доставили мальчика в больницу.