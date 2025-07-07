Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный бесправник в Бресте угнал автомобиль, протаранив ворота закрытой стоянки

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пьяный бесправник угнал автомобиль, протаранив ворота закрытой стоянки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

В неприятную ситуацию угодил 27-летний брестчанин, лишенный водительских прав. Выпивая в одном из заведений города, он вышел на улицу проветриться. Взгляд молодого человека упал на закрытую неохраняемую автостоянку и припаркованный там «Фольксваген Транспортер». Он перелез через ограждение, дернул за ручку автомобиля — дверь оказалась незапертой, а ключи владелец оставил в салоне. Брестчанин завел машину и выехал со стоянки, выбив замок с ворот и несколько раз ударившись об ограждение. Припарковался у бара и похвастался приятелям якобы своим автомобилем, предложив вместе прокатиться.

«Друзья пьяного товарища за руль не пустили, а сели сами. Катались по городу несколько часов, заезжая попутно в ночные увеселительные заведения. Утром, когда любители поездок с ветерком заехали на автозаправку за топливом, их приятный досуг завершился задержанием сотрудниками милиции», — рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Правоохранители уточнили, что об угоне сообщил владелец автостоянки. Он приехал проверить, все ли в порядке, и увидел сорванный с ворот замок и поврежденное ограждение.

Следователи возбудили уголовное дело. Кроме того, в отношении фигуранта также составлены протоколы по линии Госавтоинспекции за пьяное вождение без прав, за оставление места ДТП, а также за нарушение других правил дорожного движения.

К слову, владельцем «Фольксвагена Транспортер» оказался 32-летний житель Бреста. Он оставил незапертый автомобиль с ключами в салоне, понадеявшись на надежность автостоянки, а сам в это время находился за пределами Беларуси.