Пьяный бесправник в Бресте угнал автомобиль, протаранив ворота закрытой стоянки

В неприятную ситуацию угодил 27-летний брестчанин, лишенный водительских прав. Выпивая в одном из заведений города, он вышел на улицу проветриться. Взгляд молодого человека упал на закрытую неохраняемую автостоянку и припаркованный там «Фольксваген Транспортер». Он перелез через ограждение, дернул за ручку автомобиля — дверь оказалась незапертой, а ключи владелец оставил в салоне. Брестчанин завел машину и выехал со стоянки, выбив замок с ворот и несколько раз ударившись об ограждение. Припарковался у бара и похвастался приятелям якобы своим автомобилем, предложив вместе прокатиться.