В ДТП в Чашникском районе пострадал водитель мопеда

Сегодня около 14.40 35-летний водитель мопеда, двигаясь по автодороге Н3870 подъезд к деревне Богданово от автодороги Н2802, на закруглении дороги влево выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Lada Vesta. В результате аварии водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.