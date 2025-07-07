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В ДТП в Чашникском районе пострадал водитель мопеда

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Чашникском районе пострадал водитель мопеда. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Сегодня около 14.40 35-летний водитель мопеда, двигаясь по автодороге Н3870 подъезд к деревне Богданово от автодороги Н2802, на закруглении дороги влево выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Lada Vesta. В результате аварии водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта к повышенной концентрации и внимательности на дороге, а также выполнению всех действий, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения.