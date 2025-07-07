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Пулково: задержанными более двух часов остаются 90 рейсов, аэропорт готовится к рекорду

В петербургском аэропорту задерживаются 90 рейсов — информация предоставлена 7 июля пресс-службой аэровокзала и актуальна на 14:00.

Источник: Фонтанка.ру

«С момента открытия обслужено 235 рейсов, и это практически 35 тысяч пассажиров. Сегодня в течение суток мы планируем обслужить 86 тысяч пассажиров», — рассказала руководитель пресс-службы аэропорта Пулково Александра Саблина. Она напомнила, что в 2024 году им удалось обслужить рекордную 81 тысячу пассажиров.

С 4 по 6 июля ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково вводились пять раз. Последний раз план «Ковер» действовал более восьми часов, из-за чего пришлось временно менять правила входа в аэропорт. Всего за минувшие сутки в России отменили порядка 2,5 тысячи авиарейсов. Ущерб для авиакомпаний оценивают в 20 млрд рублей.