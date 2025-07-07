Пулково: задержанными более двух часов остаются 90 рейсов, аэропорт готовится к рекорду

С 4 по 6 июля ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково вводились пять раз. Последний раз план «Ковер» действовал более восьми часов, из-за чего пришлось временно менять правила входа в аэропорт. Всего за минувшие сутки в России отменили порядка 2,5 тысячи авиарейсов. Ущерб для авиакомпаний оценивают в 20 млрд рублей.