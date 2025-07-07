Причиной смерти двух участников забега «Хибины» стало переохлаждение

По факту гибели участников забега было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по данной статье — до десяти лет лишения свободы.