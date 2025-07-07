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В Уфе попавших в ДТП водителя и пассажира «Форда» сбила «Нива»

Пострадавших увезли в больницу.

Источник: @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан, Telegram

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГАИ РБ, сегодня днем на пересечении проспекта Салавата Юлаева и 50 лет СССР в сторону севера произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, «Форд», двигаясь по проспекту Салавата Юлаева перед путепроводом 50 лет СССР, столкнулся с попутным «Опелем». После чего пассажира и водителя «Форда», находившихся на проезжей части, сбила «Нива».

Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Их доставили в больницу № 21 с предварительным диагнозом «открытый перелом ног».

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГАИ.