В Уфе попавших в ДТП водителя и пассажира «Форда» сбила «Нива»

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГАИ РБ, сегодня днем на пересечении проспекта Салавата Юлаева и 50 лет СССР в сторону севера произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, «Форд», двигаясь по проспекту Салавата Юлаева перед путепроводом 50 лет СССР, столкнулся с попутным «Опелем». После чего пассажира и водителя «Форда», находившихся на проезжей части, сбила «Нива».