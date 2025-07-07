Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово

«Тело Романа Старовойта найдено в его доме в Одинцовском городском округе», — сообщил источник.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности. Он возглавил ведомство в мае 2024 года. До этого времени Старовойт занимал пост губернатора Курской области.
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