В Севастополе раскрыли незаконную схему учета мигрантов

Следствие установило, что с августа по октябрь 2024 года сообщники незаконно организовали получение группой иностранцев из 67 человек документов, дающих право на нахождение и осуществление трудовой деятельности на территории России. Подельники, используя прекратившего свою деятельность ИП, обеспечивали фиктивное место пребывания мигрантов.