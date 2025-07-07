В Севастополе раскрыли незаконную схему учета мигрантов

Следствие установило, что с августа по октябрь 2024 года сообщники незаконно организовали получение группой иностранцев из 67 человек документов, дающих право на нахождение и осуществление трудовой деятельности на территории России. Подельники, используя прекратившего свою деятельность ИП, обеспечивали фиктивное место пребывания мигрантов.
Должностному лицу ОМВД России по Гагаринскому району города вменяется злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество с использованием служебного положения, также ей и ее сообщнице ставится в вину фиктивная постановка на учет иностранного гражданина, уточнили в ведомстве.
«С целью увеличения показателей работы женщина осуществила незаконную постановку на учет иностранных граждан, а также ввела в заблуждение своих коллег о последующей передаче денежных средств, ранее полученных за фиктивную постановку на учет», — сказано в сообщении.
В Следкоме добавили, что обстоятельства противоправной деятельности фигурантов и незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ были выявлены силовиками. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий расширить перечень оснований, по которым мигрантов могут лишать приобретенного российского гражданства.