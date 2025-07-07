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Экс-замглавы Росгвардии задержали по подозрению в коррупции

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов задержан, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Стригунов задержан.