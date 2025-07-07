Экс-замглавы Росгвардии задержали по подозрению в коррупции

«Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Стригунов задержан.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов задержан, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Стригунов задержан.