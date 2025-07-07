Тело Старовойта нашли в личном автомобиле

«Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта. Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта», — говорится в сообщении.
Петренко отметила, что следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшег.
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