Тело Старовойта нашли в личном автомобиле

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Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области

Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.